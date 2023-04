Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Herbolzheim, A5 - Schutzkleidung verhindert Schlimmeres

Herbolzheim, A5 (ots)

Nach einem Sturz mit dem Motorrad auf der Autobahn, hat die getragene Schutzkleidung offenbar Schlimmeres verhindert. Am Mittwoch war ein 56 Jahre alter Motorradfahrer samt Sozius in Richtung Süden unterwegs, als gegen 18:10 Uhr aufgrund eines technischen Defektes die Antriebskette vom Kettenrad sprang und dadurch das Hinterrad zum Blockieren brachte. Der Mittfünfziger versuchte noch sein Zweirad nach rechts zu lenken, stürzte dabei jedoch. Während der Sozius unverletzt blieb, zog sich der Fahrer leichte Verletzungen zu. Beide trugen bei dem Unfall entsprechende Schutzkleidung, was sie mutmaßlich vor weiteren Blessuren bewahrte. Neben zwei Fahrzeugen der Polizeihochschule aus Lahr, die zufällig an der Unfallstelle vorbeikamen und erste Maßnahmen ergriffen, waren der Rettungsdienst samt Notarzt, sowie die Feuerwehr Ettenheim zur Absicherung der Unfallstelle im Einsatz. Die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg bezifferten den Schaden an dem Zweirad auf rund 2.000 Euro. Die Maschine musste abgeschleppt werden.

/rs

