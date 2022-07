BPOLI S: 48-Jähriger zwingt Zug zur Bremsung

Rainau (ots) - Am gestrigen Abend (25.07.2022) fiel ein vom Blitz getroffener Baum bei Rainau in die Gleise und kollidierte mit einem Zug in Richtung Crailsheim. Gegen 17:44 Uhr am gestrigen Abend (25.07.2022) schlug der Blitz in mehreren Bäumen in Rainau ein. Einer der Bäume flog daraufhin in den Gleisbereich und in die Oberleitung. Ein herannahender Zug der Firma GoAhead, mit 105 Reisenden an Bord, darunter sechs Kinder, kollidierte mit dem im Gleisbereich befindlichen ...

mehr