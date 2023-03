Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Graffitischmierereien an Schule (04.03.2023)

Rottweil (ots)

Jugendliche haben am vergangenen Wochenende zwei Gebäude in Rottweil durch Wandschmierereien beschmutzt. Die Täter sprayten am Samstag mit blauer Farbe den Schriftzug "V.I.A" auf eine Außenwand der Johanniterschule in der Johanniterstraße und die gleichen Buchstaben auf eine Wand des Kreissozialamtes in der Olgastraße. Bei den Tätern soll es sich um zwei dunkelhaarige Jugendliche im Alter zwischen 17 und 18 Jahren gehandelt haben. Eine Person war etwas kräftiger gebaut und trug ein grünes Nasenpiercing. Der Andere war schlank und hatte eine zweifarbige Frisur: schwarze Haare, die im Bereich der Stirn blond waren. Hinweise zu den beiden Tätern erbittet die Polizei in Rottweil unter der Telefonnummer 0741 477-0.

