Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Öhningen-Wangen/ Lkr. Konstanz) Randalierer auf der Hauptstraße

Öhningen-Wangen (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum von Samstag, 21.30 Uhr, und Sonntag, 8.00 Uhr, eine Sachbeschädigung auf der Hauptstraße begangen und einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro verursacht. Die Randalierer warfen von einem Landungssteg eine Parkbank in den See und beschädigten einen Glasschaukasten des Wassersportvereinsheims. Außerdem rissen die Täter mehrere Sperrpfosten auf dem Zufahrtsweg zur Sporthalle aus der Verankerung und stellten ein Werbeschild auf ein Bushaltestellenhäuschen. Hinweise zu den Tätern nimmt der Polizeiposten Gaienhofen, Tel. 07735 97100, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell