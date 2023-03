Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen/ Lkr. Rottweil) Unfallflucht- eine leicht verletzte Autofahrerin- Polizei sucht Zeugen

Dunningen (ots)

Eine leicht verletzte Autofahrerin und rund 8.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montagmorgen, gegen 7.30 Uhr, auf der Bundesstraße 462, zwischen den Anschlussstellen "Dunningen- West" und "Dunningen-Mitte" ereignet hat. Eine 48-jährige VW Polo-Fahrerin war auf der B 462 von Schramberg herkommend in Richtung Rottweil unterwegs. Gleichzeitig kam der Frau ein Fahrer eines weißen Tanklastzuges entgegen. Ein hinter dem Lastwagen fahrender unbekannter Autofahrer setzte mit einem schwarzen Honda Civic mit RW-Kennzeichenschild zu einem Überholvorgang an. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, bremste die 48-Jährige ihren VW stark ab und wich nach rechts aus. Hierbei kam sie nach rechts von der Straße ab und verlor die Kontrolle über ihren Wagen. Der VW fuhr hierbei eine Böschung hinauf und schleuderte im Anschluss zurück auf die Fahrbahn, wo er auf der Gegenfahrbahn zum Stehen kam. Hierbei verletzte sich die VW-Fahrerin leicht. Rettungskräfte versorgten die Frau an der Unfallstelle medizinisch. Eine Fahrt ins Krankenhaus war nicht erforderlich. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 8.000 Euro und die verletzte Frau zu kümmern, fuhr der Honda Civic-Fahrer einfach weiter. Die B 462 musste von der Polizei für die Bergung des VW durch einen Abschlepper und die Säuberung der Straße zeitweise gesperrt werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher und zu dessen Fahrverhalten vor dem Unfall geben können. Insbesondere sind die Beobachtungen des Fahrers des weißen Tanklastzuges für die Polizei wichtig. Die Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Schramberg, Tel. 07422 2701-0, zu melden.

