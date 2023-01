Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Zwei Männer randalieren in Geschäft und bespucken eine Mitarbeiterin

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Moers (ots)

Am Montag gegen 15.40 Uhr randalierten ein 34-jähriger und ein 24-jähriger Mann aus Moers in einem Lebensmittelmarkt an der Römerstraße.

Sie beleidigten und bespuckten eine 57-jährige Angestellte, die daraufhin die Polizei verständigte.

Die beiden Männer brüllten in dem Geschäft um sich, hörten lautstark Musik über eine mitgeführte Musikbox und ignorierten mehrfach die Aufforderungen des Personals.

Der 34-jährige Mann zeigte sich bei Eintreffen der Polizei verbal sehr aggressiv und schlug um sich.

Er wurde durch die hinzugerufenen Polizeibeamten in Gewahrsam genommen und zur Polizeiwache in Moers gebracht.

Hierbei versuchte er mehrfach, die Polizeibeamten zu schlagen.

Auf der Wache in Moers beleidigte er die Polizisten und bedrohte sie mit dem Tod. Der 24-jährige Mann entfernte sich nach Aufnahme des Sachverhalts vor Ort.

Durch die Widerstandshandlungen ist kein Polizeibeamter verletzt worden.

Beide Männer erwartet nun ein Strafverfahren u.a. wegen Beleidigung und Körperverletzung.

Der 34-Jährige muss sich zudem wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell