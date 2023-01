Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel-Bislich - Verkehrsbeeinträchtigung durch Unfall mit zwei Leichtverletzten

Wesel (ots)

Am Montag, den 16.01.2023, gegen 16.50 Uhr befuhr ein 71-jähriger Pkw-Fahrer aus Wesel die Straße Vahnum und wollte seine Fahrt im weiteren Verlauf in die Straße Bergen fortsetzten. Beim Queren der Bislicher Straße kam es zum Zusammenstoß mit einer 21-jährigen Pkw-Fahrerin aus Rees, die die Bislicher Straße in Fahrtrichtung Rees befuhr. Durch die Wucht der Kollision wurden beide Fahrzeuge von der Fahrbahn geschleudert und kamen im angrenzenden Grünstreifen bzw. der Böschung zum Stillstand. Glücklicherweise wurden die beiden Beteiligten nur leicht verletzt. Die Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Die Bislicher Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Rees bis gegen 18.00 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde durch Polizeibeamte abgeleitet.

