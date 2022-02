Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Zeugensuche nach Farbschmierereien am Friedhof, nach Vorfall am Testzentrum und nach Unfallflucht

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Farbschmierereien auf dem Parkplatz Waldfriedhof - Neu-Isenburg

(jm) Unbekannte beschmierten am Dienstagnachmittag in der Neuhöfer Straße den Parkplatz des Waldfriedhofes mit Farbe. Zwischen 14 und 15.30 Uhr besprühten die Täter den Asphalt mit einem impfkritischen Schriftzug in roter Farbe. Das Graffiti hatte eine Größe von zirka zwei mal zwei Meter. Bereits im Januar kam es auf dem dortigen Parkplatz zu zwei Vorfällen. Zwischen 10. (16 Uhr) und 11. Januar (7.40 Uhr) schmierten die Täter weiße Farbe auf die Straße in der Nähe der dortigen Bushaltestelle. In der Nacht zum 19. Januar (18 bis 7.40 Uhr) waren die Unbekannten ebenfalls zugange und sprühten schwarze Farbe auf den Boden. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen in den Fällen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen können sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 melden.

Bereich Main-Kinzig

1. Wer hat den Vorfall am Bahnhof gesehen? - Polizei sucht Zeugen! - Hanau/Hauptbahnhof

(jm) Am frühen Mittwochabend kam es vor dem Testzentrum am Hauptbahnhof in Hanau zu einer Auseinandersetzung, in dessen Verlauf eine Mitarbeiterin körperlich angegangen wurde. Gegen 18.15 Uhr erschien eine Frau vor dem Fenster des dortigen Containers und bestand darauf, einen Test durchführen zu lassen. Da das Testzentrum jedoch bereits ausgebucht war, konnte dem Anliegen nicht nachgegangen werden. Nach einer kurzen verbalen Diskussion erschien ein Mann, packte die Mitarbeiterin am Kragen, drohte ihr und schlug sie daraufhin mit der flachen Hand auf die rechte Wange. Anschließend flohen der Mann und die Frau in Richtung Hauptbahnhof. Der Mann ist etwa 40 Jahre alt, 1,80 Meter groß, hat dunkle Augen und eine kräftige Statur. Er trug eine schwarze Winterjacke, eine schwarze Wollmütze und hatte eine Mund-Nasen-Bedeckung an. Die Frau ist etwa 40 Jahre alt, 1,60 bis 1,65 Meter groß, hat helle Augen und ihre Haare waren zu einem Dutt gebunden. Sie trug einen schwarzen Mantel, einen großen grauen Schal und gelben Haarschmuck. Die Polizei bittet Zeugen, die weitere Hinweise zu den beiden Unbekannten geben können, sich unter der Rufnummer 06181 100-120 bei der Polizeistation Hanau I zu melden.

2. Unfallflucht: Wer touchierte den silbernen Corsa? - Gelnhausen

(lei) Den noch unbekannten Verursacher einer Verkehrsunfallflucht im Bereich einer Engstelle im Kapellenweg 53 sucht derzeit die Polizei in Gelnhausen. Geschehen ist dies in der Zeit zwischen Mittwoch, 21.30 Uhr und Donnerstag, 11 Uhr, an einem geparkten silberfarbenen Opel Corsa, an dem nach Schätzung der Beamten ein Schaden von etwa 2.000 Euro an der vorderen linken Fahrzeugseite entstanden ist. Die Beamten bitten Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 06051 827-0.

Offenbach, 04.02.2022, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell