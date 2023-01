Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Abbiegeunfall fordert drei Leichtverletzte

Wesel (ots)

Am Montag, den 16.01.2023, gegen 21.25 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Driburg, aus Richtung Bocholt kommend, die Bocholter Straße und bog nach links in die Hamminkelner Landstraße ab. Dabei kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision mit einem entgegenkommenden 34-jährigen Pkw-Fahrer aus Bocholt. Bei dem Unfall wurden die beiden Fahrer, sowie eine 16-jährige Beifahrerin aus dem Pkw des 24-Jährigen leicht verletzt. Alle drei Personen wurden für weitere Untersuchungen mit einem Rettungswagen in örtliche Krankenhäuser gebracht. Der Pkw des 34-Jährigen wurde durch die Wucht des Unfalls gegen einen Ampelmast geschleudert, wodurch dieser ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde. Bis zum Abschluss der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich blockiert, so dass der Fahrzeugverkehr durch Polizeibeamte an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden musste. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall so beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell