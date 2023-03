Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach/ Lkr. Konstanz) Unbekannte beschädigen einen Linienbus- Zeugen gesucht

Stockach (ots)

Unbekannte haben am Freitag, im Zeitraum von 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr, einen auf der Dillstraße in der Bushaltestelle des Schulverbandes geparkten Linienbus beschädigt. Die Täter traten mehrfach gegen die Flügeltüre des Omnibusses der Marke MAN und richteten dadurch einen Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro an. Personen, die Hinweise zu den Verursachern der Beschädigungen geben können werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Stockach, Tel. 07771 9391-0, zu melden.

