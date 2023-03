Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach/ Lkr. Konstanz) Autofahrer kommt von der Straße ab- 9.000 Euro Blechschaden

Stockach (ots)

Ein Autofahrer ist am Freitagmittag, gegen 11.30 Uhr, auf der Schillerstraße von der Straße abgekommen und hat einen Gesamtschaden in Höhe von rund 9.000 Euro verursacht. Ein 83 Jahre alter Mann fuhr mit einem BMW auf der Schillerstraße vom Aach-Center herkommend in Richtung Sparkasse. Kurz nach der Einmündung zur Aachbachstraße kam der BMW-Fahrer rechts von der Straße ab und prallte gegen einen am Straßenrand geparkten Dacia Sandero. Die Polizei schätzt den am Dacia entstandenen Sachschaden auf eine Höhe von etwa 5.000 Euro und am BMW auf ungefähr 4.000 Euro.

