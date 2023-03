Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/ Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Landesstraße 191- Polizei sucht Zeugen

Singen (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat eine unbekannte Autofahrerin am Sonntag gegen 18.30 Uhr auf der Landesstraße 191, auf Höhe der Anschlussstelle Singen zwischen Engen und Singen. Die Unbekannte fuhr am Autobahnkreuz Singen, aus Richtung Stuttgart kommend, von der Autobahn 81 auf der Überleitung zur Landesstraße 191. In dem Bereich der Auffahrt prallte die Frau mit einem vor ihr fahrenden Ford Fiesta eines 28-Jährigen zusammen. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern, fuhr die Verursacherin die Autobahnzufahrt in Richtung Schaffhausen weiter. Hinweise zur Unfallflüchtigen erbittet das Polizeirevier Singen unter der Telefonnummer 07731 888-0.

