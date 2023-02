Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Anhaltezeichen missachtet

Lippstadt (ots)

Am 22.02.2023, gegen 17:40 Uhr, wurden der Polizei auf der Beckumer Straße zwei Personen auf einem Motorroller ohne Helm gemeldet. In Höhe der Straße Am Stadtpark konnten die eingesetzten Beamten den Motorroller feststellen und gaben Anhaltezeichen. Der Fahrer erhöhte daraufhin seine Geschwindigkeit und flüchtete in einen Radweg. Die Polizeibeamten verloren den Roller aus den Augen. Nach einem Zeugenhinweis konnte der flüchtige Motorroller nochmals auf der Beckumer Straße festgestellt werden. Die Streifenwagenbesatzung gab erneute Anhaltezeichen, die durch den Fahrer ignoriert wurden. Schließlich gelang es dem Motorrollerfahrer mit dem Sozia den Streifenwagen auf der Roscherstraße an einer Absperrbake abzuhängen. Der Fahrzeugführer kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, circa 16 bis 18 Jahre alt, hat längere braune Haare, trug eine Sonnenbrille und eine schwarze Daunenjacke. Die Mitfahrerin war weiblich und war mit einer grünen Hose bekleidet und trug einen Rucksack. Beide trugen keinen Helm. Warum der Roller-Fahrer flüchtete, ist bislang unklar. Die Ermittlungen dauern an. Wer Hinweise auf die flüchtigen Personen oder den Motoroller geben kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 02941 -91000 bei der Polizei zu melden.(ja)

