Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Zeugensuche: Kind bei Unfall in Neu-Isenburg schwer verletzt

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

(fg) Im Rahmen eines Verkehrsunfalls in Höhe des Isenburg-Zentrums ist ein vier Jahre altes Kind am Dienstagnachmittag, gegen 13.45 Uhr, schwer verletzt worden; es kam umgehend in ein Krankenhaus. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei dringend Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben. Die Frankfurter Straße ist ab der Gartenstraße derzeit in Richtung Sprendlingen gesperrt. Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 06102 2902-0 auf der Wache der Polizei in Neu-Isenburg.

Offenbach, 30.08.2022, Pressestelle, Felix Geis

