POL-OF: Zeugensuche nach Straßenraub in der Schreberstraße; Diebstahl mit "Klautasche" - Verdächtiger ist in U-Haft; Einbrecher flüchtete ohne Beute und mehr

Bereich Offenbach

1. Einbrecher erbeutete Smartphone: Vorläufige Festnahme - Offenbach

(fg) In der Nacht zum Sonntag meldeten Zeugen einen Einbruch in einen Handyladen in der Frankfurter Straße (einstellige Hausnummern). Kurz darauf konnten herbeigeilte Polizeibeamte den mutmaßlichen Einbrecher, einen 37 Jahre alten Mann aus Offenbach, vorläufig festnehmen. Dieser wurde zuvor von aufmerksamen Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Gegen 1.30 Uhr soll der Festgenommene in den Handyladen eingebrochen sein und ein Ausstellerhandy samt Sicherung entwendet haben. Bei der Durchsuchung im Rahmen der vorläufigen Festnahme stellten die Beamten das zuvor entwendete Handy sicher, weshalb dieses nun wieder dem Eigentümer übergeben werden kann. Auf den 37-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls aus einem gewerblichen Raum zu.

2. Zeugensuche nach Straßenraub in der Schreberstraße - Offenbach

(ae) Die Kripo bitte um Zeugenhinweise bezüglich eines Straßenraubes auf einen 47 Jahre alten Mann, der sich bereits am Freitagnachmittag in der Schreberstraße (10er-Hausnummern) in Offenbach ereignete. Zwei männliche Täter hatten sich gegen 16.45 Uhr dem Geschädigten von hinten genähert, diesen zu Boden geschubst und ihm seine Umhängetasche samt Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro entrissen. Zusätzlich sollen sich noch die Kopfhörer des 47-Jährigen in der Tasche befunden haben. Die Räuber (beide männlich, etwa 1,70 Meter groß mit kurzen schwarzen Haaren) trennten sich während der Flucht, einer lief die Schreberstraße in Richtung Dietzenbacher Straße, der andere in Richtung Waldstraße davon. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

3. Zeugensuche nach Diebstahl von Grabstein - Offenbach/Waldheim

(lei) Nachdem Unbekannte auf dem Alten Friedhof in Waldheim einen Grabstein samt Grabschmuck gestohlen haben, ermittelt die Polizei nun wegen Diebstahls und Störung der Totenruhe. Die Beamten bitten zudem um Hinweise aus der Bevölkerung zu der Tat, die sich im Zeitraum zwischen Freitag, 12.08. und Donnerstag, 25.08., in der Friedhofstraße ereignete. Aufgrund der Größe und des Gewichts des Grabsteins dürften die Diebe ein Fahrzeug benutzt haben, so die Vermutung der Ermittler. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100 beim Polizeirevier Offenbach.

4. Wem gehört das Fahrrad? Polizei nimmt einen mutmaßlichen Dieb vorläufig fest - Langen

(jm) Dank eines aufmerksamen Zeugens nahmen Polizeibeamte am Montagmorgen einen mutmaßlichen Dieb vorläufig fest und suchen nun die Eigentümerin oder den Eigentümer eines blauen Mountainbikes. Gegen 4.30 Uhr beobachtete der Zeuge vier Männer, die "Im Hasenwinkel" (10er-Hausnummern) herumschlichen, ein Grundstück betraten und sich wohl an einem Gartenhäuschen zu schaffen machten. Als der Zeuge zudem Knackgeräusche hörte, informierte er umgehend die Polizei. Als die herbeigeeilten Streifen eintrafen, flüchteten die vier Personen. Nach kurzer Nacheile nahmen Beamte einen 18 Jahre alten Mann aus Frankfurt vorläufig fest. Der Festgenommene wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Beamten fanden bei der Absuche in dem Bereich der Straßen Forstring und "Im Hasenwinkel" das mit einem Faltschloss gesicherte Mountainbike. Die Ermittler suchen nun die drei Begleiter, von denen einer ein Kapuzenoberteil anhatte, ein weiterer eine kräftige Statur hatte und eine Person mit einem Fahrrad geflüchtet war. Außerdem suchen die Ermittler den Besitzer von einem blauen Mountainbike. Der Eigentümer oder die Eigentümerin sowie weitere Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 06103 9030-0 bei der Polizeistation Langen.

5. Diebstahl mit "Klautasche" - Verdächtiger ist in U-Haft - Neu-Isenburg

(aa) Nach einem Diebstahl mit einer "Klautasche" am Freitagnachmittag in einem Geschäft im Isenburg Zentrum sitzt ein mutmaßlicher Täter bereits in Untersuchungshaft. Der 40-Jährige soll gegen 15.20 Uhr mit einem etwa 1,85 Meter großen Komplizen in dem Elektrogeschäft drei Festplatten im Wert von über 450 Euro in eine mit Alufolie präparierte Tasche gesteckt haben. Ein Mitarbeiter hielt den Tatverdächtigen fest, der Begleiter (kurze schwarze Haare, Dreitagebart, helles Kurzarmhemd, graue Jeans) konnte flüchten. Der 40-Jährige hat in Deutschland keinen gemeldeten Wohnsitz; er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - zur richterlichen Vorführung gebracht. Es erging Untersuchungshaftbefehl. Die Ermittlungen zum mutmaßlichen Komplizen dauern an.

6. Schockanrufer ergaunern Schmuck und Münzen - Kripo sucht Zeugen - Rödermark/Ober-Roden

(jm) Eine Seniorin hat nach einem Schockanruf am Freitag "Im Breidert" einem Abholer Schmuck und Münzen übergeben. Gegen 10.20 Uhr rief zunächst ihr vermeintlicher "Sohn" mit weinerlicher Stimme an. Im weiteren Verlauf übernahm ein angeblicher Polizeibeamter das Gespräch und gab in der mittlerweile gängigen Masche vor, dass der Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Nur durch die Zahlung von einem hohen Geldbetrag könne er aus dem Gefängnis freikommen. Die Betrüger wiesen die Frau an, das Telefonat über den kompletten Zeitraum nicht zu beenden. Die Täter brachten schließlich die Seniorin dazu, gegen 14 Uhr, einem angeblichen Mitarbeiter des Amtsgerichtes Frankfurt Schmuck und Münzen zu übergeben, während sie weiterhin mit dem angeblichen Polizeibeamten telefonierte. Anschließend ordnete der Anrufer eine zweistündige Schweigepflicht an. Erst als die Dame ihren Sohn nach zwei Stunden anrief, bemerkte sie den Betrug.

Die Ermittler vom Fachkommissariat Bandenkriminalität raten daher: "Wenn am Telefon eine angebliche Notlage geschildert wird, die Rede von "Unfall" und "Kaution" ist, sollte man hellhörig werden. Die Beamten raten in solchen Fällen, das Telefonat sofort zu beenden und die Polizei über den Notruf 110 zu informieren. Eine der wichtigsten Regeln: Übergeben Sie niemals Wertsachen oder Bargeld an Fremde! Im aktuellen Fall wird der Abholer als etwa 40 Jahre alt und 1,70 Meter groß mit dunkelbraunen Haaren beschrieben. Er trug eine dunkle Jeans sowie einen schwarzen Mundschutz und hatte einen bunten Rucksack dabei. Die Kripo bittet Anwohner oder Passanten, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Nelkenstraße/Tulpenstraße /In der Plattenhecke gesehen haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden. Zudem rät die Kriminalpolizei:

- Die Täter versuchen gezielt, durch schockierende Aussagen eine Stresssituation bei den Opfern zu erzeugen. Meist wird angegeben, ein Bekannter oder Verwandter habe einen Verkehrsunfall mit einem Todesopfer verursacht. Zudem halten sie ihre Opfer am Telefon und setzten diese erheblich unter Druck.

- Übergeben Sie kein Geld, Gold oder Wertsachen an Menschen, die Sie nicht kennen.

- Weitere hilfreiche Präventionstipps erhalten Sie bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Südosthessen unter der Servicenummer 069 8098-2424.

7. Gegen Golf gefahren und abgehauen - Mainhausen/Mainflingen

(jm) Auf rund 1.500 Euro wird der Schaden geschätzt, den ein unbekannter Fahrzeugführer am Freitag in der Birkenstraße verursacht hat. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, machte sich der Verursacher aus dem Staub. Der Eigentümer hatte seinen Wagen um 12.30 Uhr gegenüber der Hausnummer 3 ab- und die Beschädigung gegen 19 Uhr festgestellt. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen roten Wagen handeln. Die Polizei in Seligenstadt bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06182 8930-0.

Bereich Main-Kinzig

1. Vermisster 22-Jähriger wieder da - Hanau

(jm) Der seit 18. August 2022 aus dem Raum Hanau vermisste 22-Jährige (wir berichteten) ist wieder da. Er erschien wohlbehalten am Samstag auf einer Polizeidienststelle. Die Vermisstenfahndung wird daher zurückgenommen.

2. Zeugensuche nach versuchtem Tankstelleneinbruch - Schöneck/Kilianstädten

(fg) Ohne Beute flüchteten zwei junge Männer am frühen Sonntagmorgen vom Gelände eine Tankstelle in der Uferstraße in Kilianstädten. Gegen 2.40 Uhr hatten die beiden Unbekannten versucht, in das Innere der Tankstelle zu gelangen. Hierbei schlugen sie gegen Fenster und Türen des Gebäudes. Ein Eindringen erfolgte jedoch nicht. Des Weiteren versuchten die mit Kapuzenpullovern bekleideten Täter offenbar in eine angrenzende Imbissbude einzusteigen; auch dies blieb offensichtlich erfolglos. Ersten Erkenntnissen zufolge beläuft sich der entstandene Sachschaden auf rund 3.000 Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

3. Zeugensuche nach versuchtem Raub von E-Bike - Maintal/Dörnigheim

(lei) Nach einem versuchten Raub auf einen 19 Jahre alten Radfahrer am frühen Montagmorgen in der Kennedystraße (10er-Hausnummern) bittet die Kriminalpolizei in Hanau um Zeugenhinweise. Drei männliche Täter hatten den jungen Mann gegen 2.35 Uhr zur Herausgabe seines E-Bikes im Wert von 3.000 Euro aufgefordert und ihn dabei körperlich angegriffen. Bei der anschließenden Rangelei konnte sich der 19-Jährige im Besitz des Rades halten. Das Trio (alle drei trugen jeweils eine Umhängetasche, zwei der Täter waren mit Jogginganzügen bekleidet, einer hatte Locken und trug eine Gucci-Kappe) flüchtete anschließend in einem dunklen Mercedes. Im Zuge der Fahndung konnte die Polizei zwei 18 und 20 Jahre alte Tatverdächtige antreffen und vorläufig festnehmen. Sie wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Kriminalpolizei, die wegen Verdachts des versuchten Raubes ermittelt, prüft jetzt eine mögliche Tatbeteiligung der beiden Männer. Weitere Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

4. Einbrecher flüchtete ohne Beute - Ronneburg/Neuwiedermuß

(aa) Ein Einbrecher mit Dutt flüchtete am Sonntagabend vom Grundstück eines Einfamilienhauses in der Wingertstraße. Kurz nach 21 Uhr hatte der etwa 1,85 Meter große Täter bereits die Kellertür aufgehebelt. Der Täter flüchtete schließlich ohne Beute. Er hatte einen Vollbart, seine blonden Haare zum Dutt zusammengebunden, und war breit/muskulös gebaut. Er trug ein helles T-Shirt und dunkle Shorts. Die Kriminalpolizei bittet weitere Zeugen, die im Bereich der 20er-Hausnummern Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

5. Nach Unfallflucht mit verletzter Fußgängerin: Weitere Hinweise zu rotem Kompaktwagen erbeten - Bad Soden-Salmünster

(lei) Nach einer Unfallflucht auf einem Fußgängerüberweg am Kreisverkehr Schwedenring/Bad Sodener Straße am Samstagvormittag sucht die Polizei nach einer augenscheinlich weiblichen Autofahrerin, die in einem grellroten Kompaktwagen unterwegs war. Eine 73-Jährige hatte gegen 11.50 Uhr den Zebrastreifen überquert und war dabei vom Auto der bis dato unbekannten Frau am linken Bein touchiert und leicht verletzt worden. Der Wagen mit GN-Kennzeichen, der zunächst noch angehalten hatte, um die Seniorin queren zu lassen, war anschließend davongefahren, heißt es im Unfallbericht. Möglicherweise handelte es sich bei dem Fahrzeug um einen Toyota. Weitere Hinweise zu dem Verursacherauto und der Fahrerin bitte telefonisch an die Unfallfluchtermittler (06183 91155-0).

Offenbach, 29.08.2022, Pressestelle, Thomas Leipold

