Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen/ Lkr. Konstanz) Unbekannte stehlen Hasen eines Zirkus- Zeugen gesucht

Rielasingen-Worblingen (ots)

Einen Diebstahl begangen haben Unbekannte zwischen Freitagabend, 18.30 Uhr, und Samstagmittag, 13 Uhr, auf der Höristraße in Worblingen. Sie stahlen aus einem unverschlossenen Zirkuswagen zwei Hasen, in den Farben grau und weiß, und einen Sack Mais. Den Futtersack schleppten die Täter bis in die Straße "Am Riederngraben" und ließen ihn dort vermutlich aufgrund des Gewichtes in einem Anhänger zurück. Hinweise zum Diebstahl oder den Tätern erbittet die Polizei in Singen unter der Telefonnummer 07731 888-0.

