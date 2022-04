POL-PDNR: Heuballen in Vollbrand

Betzdorf (ots) - Kirchen Verkehrsunfall mit Sachschaden am 29.04.2022, 10.04. h, in Kirchen, Bahnhofstraße Als eine 53-jährige Pkw-Fahrerin, die die Bahnhofstraße in Richtung Betzdorf befuhr, einem entgegenkommenden Omnibus das Vorbeifahren ermöglichen wollte, touchierte sie den ordnungsgemäß geparkten Pkw eines 58-jährigen Mannes. Es entstand Sachschaden von rund 1.000.-EUR. Kirchen Diebstahl von Kupferkessel am ...

mehr