Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach/ Lkr. Konstanz) Unfall auf der Radolfzeller Straße- 11.000 Euro Sachschaden

Stockach (ots)

Rund 11.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der am Freitagabend, gegen 19.45 Uhr, auf der Radolfzeller Straße passiert ist. Ein 70-jähriger Fahrer eines VW Tiguan war auf der Radolfzeller Straße von der Autobahnanschlussstelle Stockach-West herkommend in Richtung Innenstadt unterwegs. Auf Höhe eines Möbelhauses überfuhr der Mann eine inmitten der Straße befindliche Verkehrsinsel. Hierbei prallte er mit zwei Verkehrsschildern zusammen, die auf der Insel standen. Im weiteren Verlauf kam der Autofahrer nach links von der Straße ab und stieß dort mit einer Grundstücksmauer zusammen. Der Mann blieb glücklicherweise unverletzt. Den entstandenen Schaden am VW schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro und an den Verkehrsschildern auf ungefähr 1.000 Euro.

