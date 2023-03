Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz - Zwei Schwerverletzte nach Auseinandersetzung (05.03.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen ist es kurz nach Mitternacht in einer Wohnung in der Schwenninger Harzerstraße zu einem Streit zwischen drei Männern gekommen. Im Verlauf des Streits erlitten zwei Kroaten im Alter von 51-Jahren Stich- und Schnittverletzungen, die ihnen ein 50-jähriger Tatverdächtiger russischer Abstammung zugefügt haben soll. Beide Verletzten kamen in ein Krankenhaus. Die Polizei konnte den 50-Jährigen noch in der Wohnung festnehmen. Sie stellte bei ihm Drogen und verbotene Waffen sicher. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Konstanz ordnete der zuständige Haftrichter die Untersuchungshaft an. Die Kriminalpolizeidirektion Rottweil hat die Ermittlungen übernommen.

Staatsanwaltschaft Konstanz, Erster Staatsanwalt Andreas Mathy, Telefon: 07531 280-0

Polizeipräsidium Konstanz, Polizeihauptkommissar Jörg-Dieter Kluge, Telefon: 07531 995-1019

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell