Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: (Mannheim) Ohne Vorwarnung in den Unterleib getreten

Mannheim (ots)

Eine Frau wurde am Sonntagnachmittag (15. Januar) am Bahnhof in Mannheim von einem Mann verletzt. Der Tatverdächtige konnte vorläufig festgenommen werden.

Die 34-jährige Geschädigte befand sich gegen 16 Uhr auf einem Bahnsteig des Mannheimer Hauptbahnhofs. Unvermittelt trat ihr ein 23-jähriger syrischer Staatsangehöriger mit dem Fuß in den Unterleib. Ein Bahnmitarbeiter, der den Vorfall beobachtet hatte, verständigte die Bundespolizei.

Die Beamten erkundigten sich nach dem Gesundheitszustand der Geschädigten, diese verzichtete auf eine ärztliche Behandlung.

Nach den bisherigen Ermittlungen gingen dem Tritt keine verbalen oder sonstigen Auseinandersetzungen voraus.

Der Tatverdächtige musste den Bundespolizisten zur Dienststelle folgen. Ihn erwartet eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell