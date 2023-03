Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar/ Kreis Rottweil) Unfallflucht auf der Schloßbergstraße

Zeugen gesucht! (02./03.03.2023)

Sulz am Neckar (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat im Zeitraum zwischen Donnerstag und Freitag auf der Schloßbergstraße eine Unfallflucht begangen. Der Unbekannte streifte mit einem roten Auto einen am Straßenrand geparkten Opel Combo-C an dessen linker Seite. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei in Sulz, Tel. 07454 9274-6, entgegen.

