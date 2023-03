POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zwei Autos aufgebrochen

Karlsruhe (ots) - Nach zwei Einbrüchen in Wohnungen in der Bruchsaler Innenstadt am vergangenen Wochenende sucht die Polizei nach Zeugen. In der Nacht auf Samstag drangen Unbekannte ersten Erkenntnissen zufolge gewaltsam in eine Wohnung in der Kaiserstraße ein. Gegen 02:30 Uhr durchsuchten die Eindringlinge mehrere Zimmer und Schränke und entwendeten einen geringen Bargeldbetrag. Ebenfalls unbekannte Täter hebelten im ...

