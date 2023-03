Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Polizei sucht Zeugen nach Einbrüchen

Karlsruhe (ots)

Nach zwei Einbrüchen in Wohnungen in der Bruchsaler Innenstadt am vergangenen Wochenende sucht die Polizei nach Zeugen.

In der Nacht auf Samstag drangen Unbekannte ersten Erkenntnissen zufolge gewaltsam in eine Wohnung in der Kaiserstraße ein. Gegen 02:30 Uhr durchsuchten die Eindringlinge mehrere Zimmer und Schränke und entwendeten einen geringen Bargeldbetrag.

Ebenfalls unbekannte Täter hebelten im Laufe des Sonntags die Hauseingangstüre eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße auf und verschafften sich anschließend gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung. Dort durchwühlten die Einbrecher alle Räume und nahmen schließlich Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro an sich.

Die Kriminaltechnik wurde mit der Sicherung der Spuren an den Tatorten beauftragt.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

