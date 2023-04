LPI-SLF: Suche nach Besitzer

Pößneck (ots) - In der Zeit vom 24.04.2023, 16:15 Uhr bis zum 25.04.2023, 06:40 Uhr wurde in Pößneck im Bereich der Weißerstraße Höhe Hausnummer 2 bei einem Firmentransporter die Scheibe der Beifahrerseite eingeschlagen. Aus dem Fahrzeuginneren wurde eine Geldbörse mit Bargeld gestohlen. Ein weiterer Einbruch in ein Kfz ereignete sich in der Zeit vom 24.04.2023, 19:15 Uhr bis zum 25.04.2023, 06:45 Uhr in Pößneck ...

mehr