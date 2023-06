Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.06.2023 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Mann mit Stichverletzung - Zeugen gesucht

Am vergangenen Samstagmorgen, den 27. Mai 2023, wurde ein 23-Jähriger mit einer Stichwunde in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach bisherigem Ermittlungsstand befand sich der Verletzte seit dem Vorabend (26.05.2023) gegen 22 Uhr in der Parkanlage "Hofgarten" in Öhringen. Gegen 5 Uhr (27.05.2023) wurde der Geschädigte auf einer Grünfläche mit einer blutenden Stichwunde aufgefunden, woraufhin er in das Krankenhaus gebracht wurde. Die Kriminalpolizei sucht nun dringend Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

