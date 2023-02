Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbrecher räumen Spielautomaten aus - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft brach am Donnerstagmorgen zwischen 02 und 05 Uhr in ein Lokal im Quadrat T4 ein und entwendete aus einem Spielautomaten rund 5.000 Euro Bargeld. Die Unbekannten hebelten im Tatzeitraum die Eingangstür auf und öffneten schließlich gewaltsam den Automaten. Anschließend flüchteten die Täterinnen bzw. Täter mit dem Bargeld in unbekannte Richtung. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu Tat oder Täter bzw. Täterinnen geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/1258-0 zu melden.

