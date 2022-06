POL-COE: Kreis Coesfeld/ Polizei setzt Zeichen gegen Hasskommentare

Coesfeld (ots) - Unbekannte sind in der Nacht auf Freitag (10.06.22) in eine Bäckerei an der Münsterstraße in Herbern eingebrochen. Die Tatzeit liegt gegen 1.35 Uhr. Die Täter hebelten eine Tür auf. Nach aktuellem Stand wurde nichts gestohlen. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle ...

