POL-PDNR: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Neustadt (Wied) (ots) - Im Zeitraum von Samstagnacht auf Sonntagnachmittag ist durch einen bisher unbekannten Täter in der Straße "Zierheidchen" in Neustadt (Wied) die Heckscheibe eines PKW eingeschlagen worden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Straßenhaus ...

