BPOL NRW: Bundespolizei stellt Waffen sicher

Mönchengladbach, Korschenbroich (ots) - Eine Gruppe von Jugendlichen entzündete in der Nacht von Freitag auf Samstag (13. / 14. Januar), einen Feuerwerkskörper in der S8 am Haltepunkt Kleinenbroich bei Mönchengladbach. Die Bundespolizei beschlagnahmte die Pyrotechnik und stellte zwei der Tatverdächtigen Jugendlichen. Die Bundespolizeiinspektion Düsseldorf wurde um 01.00 Uhr darüber in Kenntnis gesetzt, dass eine ...

