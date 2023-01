Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Feuerwerksrakete durch Jugendliche in S-Bahn gezündet

Mönchengladbach, Korschenbroich (ots)

Eine Gruppe von Jugendlichen entzündete in der Nacht von Freitag auf Samstag (13. / 14. Januar), einen Feuerwerkskörper in der S8 am Haltepunkt Kleinenbroich bei Mönchengladbach. Die Bundespolizei beschlagnahmte die Pyrotechnik und stellte zwei der Tatverdächtigen Jugendlichen.

Die Bundespolizeiinspektion Düsseldorf wurde um 01.00 Uhr darüber in Kenntnis gesetzt, dass eine fünfköpfige Personengruppe aus Jugendlichen in der S8 Feuerwerksraketen zündeten und zwei durch das Zugpersonal festgehalten werden. In dem Zug befanden sich unter anderem 20 Reisende. Beim Eintreffen der eingesetzten Streife wurde der 16-jährige Algerier und der 18-jährige Kongolese als Tatverdächtige festgestellt. Drei weitere Personen waren flüchtig. Durch die Raketen wurden insgesamt zwölf Sitze angebrannt sowie Teile des Bodens und der Wände beschädigt. Ein Brand entstand dabei nicht.

Alle Reisenden mussten den Zug verlassen, da sich durch die gezündete Feuerwerksrakete Rauch entwickelt hatte. Die Pyrotechnik wurde anschließend beschlagnahmt. Eine Frau erlitt leichte Verbrennungen am Oberschenkel.

Insgesamt erhielten zwei Züge 78 Minuten Verspätung, ein Zug viel aus und ein weiterer hatte einen Teilausfall.

Gegen die Personengruppe wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz, der Brandstiftung und der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.

