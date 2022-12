Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pkw im Gleisbereich

Stuttgart-Süd (ots)

Ein 23-Jähriger kam am Samstagmorgen (24.12.2022) von der Fahrbahn ab und fuhr in den Gleisbereich. Der 23-jährige Lenker eines Audi fuhr gegen 06.15 Uhr die Alte Weinsteige in Fahrtrichtung Degerloch und kam mutmaßlich aufgrund seiner Alkoholisierung nach rechts in den Gleisbereich der Zahnradbahn. Zur Bergung des Fahrzeugs konnte die Stadtbahn bis 07:30 Uhr nur eingeschränkt fahren. Zwischen Pfaffenweg und Wielandshöhe wurde ein Taxiersatzverkehr eingerichtet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro. Dem 23-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell