Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Von Fahrbahn abgekommen

Vogelsbergkreis (ots)

Von Fahrbahn abgekommen

Lauterbach. Am Samstag (31.12.), gegen 19:30 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Pkw-Fahrer nach derzeitigen Erkenntnissen mit seinem VW Golf die Bundesstraße von Lauterbach kommend in Richtung Maar. In Höhe der Einmündung zur Industriestraße verlor er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf eine dortige Verkehrsinsel, wo er auch ein Verkehrszeichen beschädigte. Der 21-Jährige entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Besatzung eines Streifenwagens fiel der Golf wenig später auf, da er mit einem platten Reifen in der Ortsdurchfahrt von Willofs unterwegs war. Eine darauffolgende Kontrolle ergab, dass der defekte Reifen von dem Unfall mit der Verkehrsinsel stammte. Da bei dem Fahrer der Verdacht auf Alkohol am Steuer bestand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Es entstand Gesamtsachschaden von circa 3.500 Euro.

Polizeistation Lauterbach

