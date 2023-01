POL-OH: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Bad Hersfeld (ots) - 1. Verkehrsunfallflucht in Bad Hersfeld Am Samstag (31.12.2022) befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Zeit von 18.00 Uhr bis 21.00 Uhr die Meisebacher Straße und streifte den in Höhe Hausnummer 53 ordnungsgemäß zum Parken abgestellten weißen Pkw BMW 525d am rechten Fahrbahnrand. Der Unfallverursacher entfernte sich ...

