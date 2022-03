Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Goch-Hülm (ots)

In der Zeit von Freitag, 11.03.22 nachts bis Samstag, 12.03.22 mittags machten sich bisher unbekannte Einbrecher an einem Haus an der Hülmer Straße zu schaffen. Ein Eindringen in das Gebäude gelang den Tätern nicht. Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Goch unter 02823/1080 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell