POL-HN: Pressemeldung des PP Heilbronn mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Pkw landet in Sportgeschäft in Brackenheim

Ein 28-jähriger Fahrer eines Pkw Opel Corsa befährt am 02.06.2023, um 20:02 Uhr, die Zweifelbergstraße in Brackenheim. An der Einmündung zur Georg-Kohl-Straße fährt er aus bislang unbekannter Ursache ungebremst in den Einmündungsbereich, über die Georg-Kohl-Straße und schanzt über einen hinter der Straße befindlichen Erdwall. Anschließend wird er in ein dahinter befindliches Sportgeschäft geschleudert, wo er auf dem Fahrzeugdach zu liegen kommt. Der alleine im Fahrzeug befindliche Fahrzeugführer wird schwer verletzt geborgen und ins Krankenhaus verbracht. Die StA HN ordnete die Entnahme einer Blutprobe beim Fahrer an. Am Gebäude sowie am Fahrzeug entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von ca. 70.000 Euro Sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall nimmt das Polizeirevier Lauffen unter 07133/2090 entgegen.

