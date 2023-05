Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfallflucht

Celle (ots)

Winsen(Aller) - Zu einer Verkehrsunfallflucht an einem ordnungsgemäß abgestellten schwarzen Audi in der Poststraße ist es am vergangenen Wochenennde gekommen. In der Zeit zwischen dem 13.05.23, 19:30 Uhr, und dem 14.05.23, 19 Uhr, hat ein bislang unbekannte Fahrzeug den Audi beschädigt. Wer hier Hinweise geben kann, wird gebeten sich an die Polizei Wietze unter 05146/986230 zu wenden.

