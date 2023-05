Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Einschleichdiebstahl in Nienhagen

Celle (ots)

Nienhagen - Bereits am Freitag, 05.05.2023, in der Zeit zwischen 15 Uhr und 18 Uhr ist es zu mindestens zwei vollendeten Einschleichdiebstählen am Herzogin-Agnes-Platz gekommen. Die bislang unbekannte Täterschaft hat sich zunächst Zutritt ins Treppenhaus des Mehrfamilienhaus verschafft und anschließend auf nicht bekannte Weise, beschädigungsfrei, zwei Wohnungstüren im Obergeschoss geöffnet und Diebesgut in den jeweiligen Wohnungen erbeutet. Bei dem Diebesgut handelt es sich um Schmuck und Bargeld. Durch eine Zeugin ist bereits bekannt, dass in der gesamten Woche eine mehrköpfige Personengruppe in dem Bereich gewesen sei. Wer weitere Hinweise geben kann, wird gebeten sich an die Polizei in Wathlingen unter 05144/495460 zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell