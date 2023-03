Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Radfahrer verletzt sich bei Sturz

Bad Dürkheim (ots)

Schürfwunden und Prellungen erlitt ein 71 - jähriger Pedelec Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag den 9.3.2023 gegen 10.20 Uhr in der Philipp - Fauth - Straße. Der Zweiradfahrer geriet ins Schleudern und stürzte ohne Fremdeinwirkung auf die Fahrbahn. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die medizinische Versorgung des 71 - Jährigen und verbrachte ihn anschließend in ein Krankenhaus. An dem Rad entstand Sachschaden in Höhe von 100 EUR.

