POL-PDNW: (Niederkirchen) In Wingert gefahren und geflüchtet

Einen Schaden von mehreren tausend Euro hat ein Winzer aus Niederkirchen nach einem Unfall zu beklagen. Der Verursacher flüchtete. Zwischen dem 2. und 7. März kam ein Autofahrer von der L527 zwischen Niederkirchen und Friedelsheim von der Fahrbahn ab und landete in einem Weinberg. Acht Rebzeilen beschädigte der Unbekannte und fuhr dann weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Haßloch unter Tel. 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de zu melden.

