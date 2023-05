Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Igel aus misslicher Lage befreit

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Celle (ots)

Celle - Am heutigen 12.05.2023 ist gegen 09:00 Uhr in der Hostmannstraße ein Igel festgestellt worden, welcher sich in einem Zaun eingeklemmt hat. Gemeinsam mit der Feuwerwehr Celle ist der Igel aus seiner Lage befreit worden und wieder in Freiheit entlassen worden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell