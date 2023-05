Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Mit Kleinkind auf dem KRad unterwegs

Celle (ots)

Hambühren - Eine ungewöhnliche Beobachtung hat am 09.05.2023, gegen 13:45 Uhr, auf der Nienburger Straße stattgefunden. Ein ziviler Streifenwagen fuhr an einem motorisierten Roller vorbei und konnte auf dem Roller insgesamt drei Personen feststellen. Bei einer Kontrolle des 47-jährigen Fahrzeugführers wurde dann festgestellt, dass neben der 25-jährigen Beifahrerin noch das gemeinsame fast einjährige Kind zwischen Fahrer und Sozia sitzt. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren ist eingeleitet worden. Zudem ist die Sozia noch mit ungenügfender Kopfbedeckung, in diesem Fall ein Fahrradhelm, auf dem 300ccm großen Roller unterwegs gewesen. Hierzu der Hinweis, dass auf dem Motorrad grundsätzlich ein geeigneter Schutzhelm zu tragen ist. Der Schutzhelm ist geeignet wenn er mindestens die ECE Norm 22.05 erfüllt. Zudem ist ein Motorrad nur zur Mitnahme sovieler Personen bedacht, wie auch Sitzplätze, Fußrasten und Haltemöglichkeiten vorhanden sind. Aus der Zulassungsbescheinigung Teil 1, unter dem Punkt S.1, ist die Anzahl der Sitzplätze notiert. In der Regel sind auf einem Motorrad nur zwei Sitzplätze vorhanden.

