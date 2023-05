POL-CE: Eigentümer zu Fahrrädern gesucht!!

Celle (ots) - Celle - Eine 62-jährige Fahrzeugführerin aus dem Bereich Müden stellte ihren weißen VW auf dem Schützenplatz in Celle am 11.05.2023 in der Zeit zwischen 08:30 Uhr und 13:35 Uhr ab. Kurze Zeit später stellte sie eine Beschädigung auf der linken Fahrzeugseite fest und erstattet Anzeige bei der Polizei in Lachendorf. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich an die Polizei in Lachendorf unter ...

mehr