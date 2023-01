Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unbekannte brechen in Schule ein

Kaiserslautern (ots)

Einbrecher haben in der Nacht zum Mittwoch die Schule in der Stresemannstraße heimgesucht. Die Täter drangen durch ein Kellerfenster in das Gebäude ein. In zahlreichen Räumen durchwühlten sie Schränke, teilweise brachen sie diese auch auf. Aktuell steht nicht fest, in welchem Umfang die Diebe Beute machten. Die Polizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten um Hinweise: Wem sind zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Schule aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2620 entgegen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell