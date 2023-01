Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach wegen sexueller Nötigung - 2 Jahre Haft

Aachen (ots)

Am Freitag konnte die Bundespolizei einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach wegen sexueller Nötigung vollstrecken.

Bei der Kontrolle eines 32-jährigen Bulgaren in der Regionalbahn 20 am Bahnhof in Herzogenrath kamen gleich mehrere Fahndungstreffer heraus.

Der 32-Jährige wurde mit Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach wegen sexueller Nötigung gesucht. Bereits im April 2022 hatte das Landgericht Mönchengladbach ihn deswegen zu einer 2-jährigen Haftstrafe rechtskräftig verurteilt. Da er sich der Strafvollstreckung bisher entzogen hatte, wurde er mit Haftbefehl gesucht.

Auch die Stadt Mannheim suchte den Betreffenden zwecks Einziehung seiner Fahrerlaubnis.

Die Beamten nahmen ihn mit zur Dienststelle und nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er in die Justizvollzugsanstalt Aachen zugeführt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell