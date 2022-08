Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstähle aus Fahrzeugen

Hückelhoven (ots)

An der Gutenbergstraße in Baal stahlen bislang unbekannte Personen in der Nacht zu Montag (15. August) einen Werkzeugkoffer aus einem parkenden Pkw. Auch ein an der Humboldtstraße parkender Pkw wurde durch Unbekannte geöffnet und augenscheinlich nach Wertgegenständen durchsucht. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen ein Warndreieck sowie der Wagenheber.

In derselben Nacht wurde auch ein Pkw nach Diebesgut durchsucht, der in Doveren an der Pfarrer-Thomas-Straße stand. Ob die Täter etwas erbeuteten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht fest.

