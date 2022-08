Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruchsdiebstahl

Hückelhoven (ots)

Unbekannte Täter hebelten die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses an der Dinstühlerstraße auf und gelangten so in den Keller des Gebäudes. Anschließend öffneten sie gewaltsam ein Kellerabteil und stahlen daraus einen Fernseher. Die Tat wurde in der Nacht zu Montag, 15. August begangen.

