POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.06.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: Polizei sucht blauen Kombi nach Unfallflucht

Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls auf der Neckartalstraße in Heilbronn am Freitagabend. Gegen 23.15 Uhr befuhr der Fahrer oder die Fahrerin eines blauen Kombis die Neckartalstraße in Fahrtrichtung Lauffen am Neckar und bog in die Neue Straße ein. Hierbei soll er oder sie die Vorfahrt eines 40-jährigen VW-Fahrers, welcher aus Richtung Lauffen kam, missachtet haben. Um einen Zusammenstoß zu verhindern musste der 40-Jährige mit seinem Fahrzeug nach rechts ausweichen und der VW kollidierte mit einer Straßenlaterne. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine mögliche Alkoholbeeinflussung des VW-Fahrers fest, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser zeigte einen Wert von über 0,8 Promille. Daher musste der Mann die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Wer kann Angaben zu dem blauen Kombi und dessen Lenker machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn Böckingen.

Heilbronn: Unfallhergang unklar - Polizei sucht Zeugen

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 50.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Montagmorgen in Heilbronn. Gegen 5.30 Uhr befuhren ein 35-jähriger Seat-Fahrer und ein 68-jähriger Audi-Fahrer mit ihren Fahrzeugen die Fügerstraße von der Karl-Nägele-Brücke kommend in Fahrtrichtung Weiperstraße. An der Kreuzung mit der Gottlieb-Daimler-Straße fuhren beide Männer in den ampelgeregelten Kreuzungsbereich ein, da ihre Ampel grün zeigte. Zeitgleich wollte ein 48-Jähriger mit seinem Tesla von der Gottlieb-Daimler-Straße nach links in die Fügerstraße abbiegen. Hierbei übersah er vermutlich die rote Ampel und kollidierte mit dem Seat und dem Audi. Der 35-Jährige und der 68-Jährige wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zur genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs sucht die Polizei nun Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Hochwertiges E-Bike gestohlen - Wer hat was gesehen?

Eine unbekannte Person entwendete am Sonntag ein hochwertiges E-Bike in der Charlottenstraße in Heilbronn. Der 24-jährige Besitzer des grau/oliven Zweirads der Marke "Cube", Typ "Stereo Hybrid 140 HPC TM 750 hatte dieses gegen 8.30 Uhr, mit einem Kettenschloss gesichert, in der Charlottenstraße abgestellt. Als er gegen 13 Uhr zu seinem E-Bike zurückkehrte war dieses verschwunden. Das aufgebrochene Schloss lag noch vor Ort. Der entstandene Schaden wird auf knapp 6.000 Euro geschätzt. Wer kann Angaben zum Täter oder zum Verbleib des Fahrrads machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Heilbronn: E-Bike aus Keller gestohlen - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person verschaffte sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gewaltsam Zutritt zu zwei Kellerabteilen in der Happelstraße in Heilbronn. Aus einem der beiden Abteile entwendete der oder die Unbekannte ein E-Bike der Marke "Cube" im Wert von mehreren tausend Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Lauffen am Neckar: PKW beschädigt und abgehauen

Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Freitagabend in Lauffen und flüchtete. Der 63-jährige Besitzer eines Audis hatte diesen gegen 17 Uhr in der Nordheimer Straße auf der Parkfläche "Alte Ziegelei" abgestellt. Als er gegen 20.15 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er den Schaden fest. Der Verursacher hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07133 2090 an das Polizeirevier Lauffen am Neckar.

Sachsenheim: Polizei sucht Audi-Fahrer nach Unfallflucht

Die Polizei sucht den Fahrer eines lilafarbenen Audi Avant, nachdem dieser am Sonntagnachmittag bei Sachsenheim einen Unfall verursachte und anschließend flüchtete. Gegen 14.30 Uhr befuhr der oder die Unbekannte die Kreisstraße 1643 von Häfnerhaslach kommend in Richtung Zaberfeld. In einer scharfen Rechtskurve, kurz vor der Kreisgrenze zu Heilbronn, kam der Audi vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn. Hier musste ein 32-Jähriger, um eine Kollision zu vermeiden, mit seinem Golf nach rechts ausweichen. Dabei kam er mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und blieb in einem Feld stehen. Der Fahrer des Audis setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 8.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen am Neckar zu melden.

Güglingen: Zu schnell unterwegs - Ein schwer Verletzter

Ein Schwerverletzter und Sachschaden in Höhe von circa 13.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Sonntagmorgen bei Güglingen. Gegen 9.20 Uhr befuhr ein 58-Jähriger mit seinem Skoda die Landesstraße 1110 von Kleingartach kommend in Richtung Güglingen. Noch vor der dortigen Rechtskurve kam er, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, auf die Gegenfahrbahn und fuhr in die Straße "Amselreut". Hier prallte das Fahrzeug gegen einen großen Betonstein und kippte auf die Beifahrerseite. Der Mann musste von der Feuerwehr aus seinem Auto befreit werden und zog sich schwere Verletzungen zu, welche in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Sein Skoda musste abgeschleppt werden. Da eine mögliche Alkoholbeeinflussung des 58-Jährigen nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Neckarsulm: BMW beschädigt und geflüchtet - Wer hat was gesehen?

Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Neckarsulm und flüchtete anschließend. Ein 61-Jähriger hatte seinen BMW am Samstagabend gegen 21.45 Uhr auf dem Karlsplatz abgestellt. Als er am nächsten Morgen, gegen 10.30 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Schaden an der hinteren Stoßstange fest. Der Verursacher war nicht mehr vor Ort. Wer kann Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07132 93710 an das Polizeirevier Neckarsulm.

Neudenau: Nach riskantem Überholmanöver von Fahrbahn abgekommen

Ein 21-Jähriger kam am Sonntagnachmittag bei Neudenau mit seinem Audi RS 3 nach einem riskanten Überholmanöver von der Straße ab und verletzte sich leicht. Der junge Mann war gegen 14.50 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Landesstraße 720 unterwegs. Am Ortsausgang beschleunigte er sein Auto stark und überholte im Kurvenbereich ein anderes Fahrzeug ohne den Gegenverkehr einsehen zu können. Dies nahm ein entgegenkommender Motorradfahrer rechtzeitig wahr und fuhr äußerst rechts um dem Audi-Fahrer das Einscheren zu ermöglichen. Beim Einscheren vor einem zweiten überholten PKW verlor der 21-Jährige die Kontrolle über seinen PS starken Boliden, das Fahrzeug geriet ins Schleudern und kollidierte mit der linken Fahrzeugseite mit einem Baum. Im weiteren Verlauf wurde der Audi abgewiesen, drehte sich erneut und kollidierte mit der Leitplanke. Danach schleuderte das Auto weiter und bliebquer auf der Fahrbahn stehen. Der junge Mann wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 40.000 Euro geschätzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn für circa 1,5 Stunden gesperrt werden. Der 21-Jährige muss nun mit einer Anzeige und führerscheinrechtlichen Maßnahmen rechnen.

Neckarsulm: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 14.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Samstagnachmittag in Neckarsulm. Gegen 16.45 Uhr befuhr eine 20-Jährige mit ihrem Smart die Kanalstraße und wollte auf den linken Fahrstreifen wechseln. Hierbei übersah sie vermutlich einen 30-jährigen Motorradfahrer, welcher gerade im Begriff war, mit seiner BMW den Smart zu überholen. Die Fahrzeuge kollidierten miteinander und der Motorradfahrer stürzte. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu, welche in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Neckarsulm: VW beschädigt und abgehauen - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Samstag in Neckarsulm und flüchtete. Der 24-jährige Besitzer eines VW Passat hatte diesen gegen 16 Uhr in der Rötelstraße abgestellt. Als er gegen 23 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellt er den Schaden fest. Der Verursacher war nicht mehr vor Ort. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07132 93710 an das Polizeirevier Neckarsulm.

Weinsberg: Zeugen nach Sachbeschädigungen am Bahnhofplatz gesucht

Unbekannte beschädigten am frühen Sonntagmorgen mehrere Gegenstände am Bahnhofplatz in Weinsberg. Zwischen 0 Uhr und 6.45 Uhr, wurden Steine gegen das Glas des Wartebereichs sowie einer Infotafel geworfen. Außerdem wurde ein Mülleimer umgeworfen und aus der Verankerung gerissen. Der oder die Unbekannten brachten auch mehrere Farbschmierereien am Kartenautomat, einem Mülleimer und auf mehreren Stangen an. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zu dem oder den Verursachern machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07134 9920 an das Polizeirevier Weinsberg

Talheim: Hausrat unberechtigt entsorgt und in Brand gesteckt - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte setzten am Freitagmorgen in Talheim diverse Möbel und Hausrat in Brand und entkamen zunächst unerkannt. Gegen 8.30 Uhr wurde der Brand im Bereich des Gewann "Haigern" festgestellt. Am Ende eines geteerten Weinbergwegs hatten Unbekannte eine größere Anzahl an Möbeln und anderen großen Hausrat angezündet. Das Feuer konnte durch Mitarbeiter des Bauhofs und die Feuerwehr Tahlheim gelöscht werden. Wer kann Angaben zu dem Brand oder den Tätern machen? Wer hat möglicherweise den Transport oder das Ausladen der Möbel beobachtet? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 644630 an den Polizeiposten Untergruppenbach.

