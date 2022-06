Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Fußgänger überfällt Radfahrer bei Sinn

Polizei nimmt 19-jährigen dringend Tatverdächtigen fest

Dillenburg (ots)

--

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft in Limburg und der Polizeidirektion Lahn-Dill

Sinn: Gestern Nachmittag (13.06.2022) nahmen Herborner Polizisten einen 19-jährigen Tatverdächtigen fest. Die Ermittlungsbehörden gehen derzeit davon aus, dass der in Sinn lebende junge Mann zuvor versucht hatte, einen Gleichaltrigen auf dem Radweg zwischen Sinn und Fleisbach auszurauben.

Gegen 16.45 Uhr war das ebenfalls in Sinn wohnende Opfer mit dem Rad von Sinn in Richtung Fleisbach unterwegs. In der Unterführung der A45, parallel zu den Bahngleisen, stoppte ihn der Täter, zog ein Küchenmesser und fordert die Herausgabe von Bargeld und Handy. Als sich das Opfer weigerte, schlug ihm der Täter ins Gesicht. Das Opfer nahm dem Angreifer während eines Gerangels das Messer ab und warf es auf die Gleise. Daraufhin rannte der Räuber in Richtung Sinn davon.

Aufgrund der Personenbeschreibung durch das Opfer nahm eine Streife der Herborner Polizei den 19-Jährigen wenig später in Sinn fest. Er ist bisher polizeilich nicht in Erscheinung getreten. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln wegen des Verdachts der schweren räuberischen Erpressung.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in Limburg wurde der 19-Jährige wegen fehlender Haftgründe heute aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Dr. Sandra Kapitain, Oberstaatsanwältin

Guido Rehr, Pressesprecher

