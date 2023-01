Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Lkw Anhänger entwendet worden

Die Polizei sucht Zeugen

Straelen (ots)

Im Zeitraum von Freitag (20. Januar 2023), 16:30 Uhr bis Montag (23. Januar 2023), 05:15 Uhr, kam es an der von-Siemens-Straße in Straelen, zu einem Diebstahl. Ein oder mehrere unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem auf dem Parkstreifen abgestellten Lkw. Mit diesem fuhren Sie einige Meter in Fahrtrichtung der Straße "Zand" und ließen die Zugmaschine wieder stehen. Anschließend entwendeten Sie einen Lkw Anhänger welcher mit der Zugmaschine gekoppelt gewesen war und auf welchem sich ein brauner Überseecontainer befunden hatte. Nach der Tat entfernten sich die Täter mit dem Lkw Anhänger in unbekannte Richtung.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (pp)

