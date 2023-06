Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.06.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Niedernhall: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von geschätzten 1.000 Euro hinterließ eine bislang unbekannte Person in der Nacht auf Montag in der Haalstraße in Niedernhall an einem BMW. Der 34-jährige Besitzer stellte das Fahrzeug um 19.30 Uhr auf Höhe der Hausnummer 68 ab. Als er gegen 13 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, bemerkte er den Schaden am Stoßfänger vorne links. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Künzelsau: E-Scooter-Fahrerin nach Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich eine 37-Jährige am frühen Montagmorgen in der Emil-Nolde-Straße in Künzelsau zu. Die Frau fuhr mit einem E-Scooter gegen 6 Uhr in Richtung der Taläckerstraße. Aus bislang unbekannter Ursache kam die Frau mit ihrem Scooter zu Fall und wurde aufgrund ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

